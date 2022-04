De Grandis: «Lautaro Martinez istintivo ma esaltato dal lavoro di Lukaku»

Dagli studi di Sky Sport 24, Stefano De Grandis si è concentrato sull’attacco dell’Inter e in particolare su Lautaro Martinez. Ricorda il lavoro con Lukaku e la differenza con Dzeko

PROBLEMA GOL − De Grandis sul lavoro degli attaccanti: «Lautaro Martinez è stato esaltato dal lavoro di Romelu Lukaku. L’argentino è un istintivo, bravo a fare gol ma non particolarmente intelligente. Non lavora tanto per la squadra. Quest’anno orfano di Lukaku, gioca molto meno bene. Dzeko straordinario ma non grande goleador. Però quando ti mancano i gol di Barella, Calhanoglu non è un solo problema di attacco».