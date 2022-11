De Grandis: «Lautaro Martinez? All’Inter considerato fuoriclasse, per me non lo è!»

De Grandis parla della sconfitta dell’Argentina, nella partita d’esordio al Mondiale contro l’Arabia Saudita. In particolare, il giornalista si sofferma sulla prestazione di Lautaro Martinez. Di seguito le dichiarazioni dell’ospite di Sky Sport 24 sull’attaccante dell’Inter.

PROBLEMI CONTINGENTI – Stefano De Grandis ha qualcosa da dire nei riguardi di Lautaro Martinez (vedi articolo). Così, nel corso della trasmissione “Campo Aperto”, il giornalista parla dell’attaccante dell’Inter: «L’Argentina non è stata mai capace di effettuare una contromossa. Lautaro in Italia è considerato un fuori classe. È un bel giocatore, ma io non lo considero tale. Nella partita contro l’Arabia Saudita si è fatto trovare sempre in fuorigioco. Dopo aver visto questa partita, se dovessi dire la mia, farei fatica a mettere l’Argentina tra le squadre che arriveranno fino in fondo al Mondiale. Per poterlo fare, una squadra del genere deve trovare soluzioni a problemi contingenti. Lautaro ha fatto un bellissimo gol su un fuorigioco che non era netto. Però, per il resto, mi aspettavo qualcosina in più». Questo il pensiero di De Grandis, ospite nello studio di Sky Sport 24, sulla partita d’esordio dell’Argentina a Qatar 2022.