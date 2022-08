De Grandis: «Lautaro Martinez fuori, formazione con la calcolatrice»

Prima di Inter-Cremonese, Stefano De Grandis ha parlato negli studi di Sky Sport della formazione di Simone Inzaghi. Soffermandosi sulla scelta di far partire Lautaro Martinez dalla panchina.

CAMBI FORZATI – Questa l’analisi di Stefano De Grandis sulle scelte di Simone Inzaghi per Inter-Cremonese: «In questo periodo gli allenatori fanno le formazioni con la calcolatrice perché bisogna sempre guardare quante partite hai in una settimana. Questa sera Inzaghi ha deciso di far riposare Lautaro Martinez. Secondo me però bisogna sfruttare gli attaccanti quando sono caldi. Dzeko e Correa non mi sembrano in questo momento così incisivi»