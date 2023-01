De Grandis: «Lautaro Martinez bravo ma Dzeko superiore in un aspetto»

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato di Lautaro Martinez facendo un parallelo con il compagno di squadra Edin Dzeko

FUGA – Queste le parole di Stefano De Grandis: «Lautaro Martinez viene spesso celebrato come un campione da 100 milioni, ma secondo me non li vale. È bravo ma dal punto di vista della testa Dzeko è superiore. L’argentino è uno “stoccatore” e fra i tre attaccanti nerazzurri è probabilmente quello che calcia meglio».