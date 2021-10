De Grandis: «Lautaro Martinez? Mi aspetto che faccia il toro sul campo»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de Il calcio è servito, ha bacchettato Lautaro Martinez dell’Inter, il quale deve dimostrare di essere un campione sul campo

TORO − De Grandis richiama l’atteggiamento dell’attaccante dell’Inter: «Da Lautaro Martinez mi aspetto che sia toro più sul campo che sugli avversari. La sceneggiata che fa a Felipe Anderson in Lazio-Inter è da tori in arena come se Anderson fosse stato vestito di rosso. Non ha fatto nulla quando è entrato, quindi se è un campione lo deve dimostrare sul campo. Nella mia pagella, gli ho dato un 4».