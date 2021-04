Juventus-Inter da ieri ha una data: si giocherà sabato 15 maggio alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino (vedi calendario). Stefano De Grandis, ospite di “23” su Sky Sport, ritiene che anche in caso di titolo già assegnato il derby d’Italia sarà una partita vera.

FONDAMENTALE A PRESCINDERE – Juventus-Inter del prossimo 15 maggio potrebbe contare solo per i bianconeri, che rischiano la qualificazione in Champions League. Secondo Stefano De Grandis anche da parte nerazzurra ci sarà interesse a vincere, pure a titolo acquisito: «La rivalità fra Inter e Juventus, alla fine, fa sì che quella sarà una partita sentita anche eventualmente a giochi fatti. Nonostante si dica sempre del calcio italiano, delle difficoltà e del fatto che ci sia grande spettacolo a me questo campionato piace tantissimo. Fino all’ultima giornata ci regalerà non la lotta scudetto, ma una bellissima lotta per la Champions League e la retrocessione».