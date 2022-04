De Grandis: «Juventus-Inter diversa da City-Liverpool. Milan prepara fuga»

L’Inter è pronta per la sfida contro la Juventus. I nerazzurri devono in qualsiasi modo uscire da Torino con i tre punti. Intanto su questo ha parlato Stefano De Grandis nel pre-partita di Fiorentina-Empoli. Ecco il pensiero del giornalista.

CARTELLO – Juventus-Inter dirà molto sulla corsa scudetto dei nerazzurri. Una sconfitta (ma anche un pareggio) significherebbe cancellare ogni sogno scudetto. Ecco il pensiero di Stefano De Grandis a Sky Sport. «Manchester City-Liverpool vale di più di Juventus-Inter. Quella partita vale proprio lo scudetto, questa è più una partita di cartello, un derby storico. Una vittoria stasera potrebbe switchare. Dybala spesso ha deciso queste partite ed è per questo che lo mette in campo Allegri. Questi match vengono spesso decisi dagli episodi e Allegri lo sa bene. Milan scende per ultimo in campo? E’ un pro assolutamente. Sapere i risultati delle altre è sicuramente un fattore. La squadra di Pioli potrebbe avere il primo match Point non per chiudere il campionato ma per allungare e andare in mini-fuga».