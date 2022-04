De Grandis: «Juventus-Inter, chi perde è fuori! Inzaghi, una cosa va detta»

L’Inter stasera scende in campo contro la Juventus all’Allianz Stadium, nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A (QUI le formazioni ufficiali). De Grandis, intervenuto dagli studi di Sky Sport, sottolinea una grande differenza tra la squadra di Conte e quella di Inzaghi

UNA DIFFERENZA – L’Inter stasera scende in campo contro la Juventus. Secondo Stefano De Grandis, dopo il derby di Milano questo derby d’Italia può invertire la tendenza: «Il derby ha fatto sì che l’Inter spegnesse le luci e questo derby d’Italia può riaccendere l’interruttore in qualche modo perché può dare la scossa. Per la Juventus significherebbe una risalita impetuosa. È una partita importantissima che può definire il ruolo di entrambe le squadre, chi prede è fuori da tutto. Un pareggio forse consente all’Inter di sperare ancora ma sostanzialmente l’obbligo per entrambe le squadre è la vittoria. Il calo dell’Inter è stato il calo della spina dorsale dell’Inter. E in più c’è una cosa: nel girone di ritorno l’Inter non fa i punti di Conte ma Conte aveva Lukaku che spaccava le partite. Inzaghi non ce l’ha ed è un’assenza che non può essere sottaciuta».