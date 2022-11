De Grandis: «Juventus a gennaio con prospettiva diversa. L’Inter invece…»

De Grandis ha parlato di Juventus e Inter, con i bianconeri avanti di un punto dopo il Derby d’Italia vinto. Per il giornalista, squadra di Allegri con cuore più caldo. Le sue parole su Sky Sport

MAGGIOR OTTIMISMO − Stefano De Grandis ritiene i bianconeri messi meglio dei nerazzurri: «Se andiamo a guardare la classifica cambia poco, c’è un punto solo di differenza. Inter e Juventus si pensava lottassero per lo Scudetto. Al momento la Juventus ha però una speranza di ricominciare il campionato con una prospettiva diversa. L’Inter deve lavorare sulle sue certezze, Lukaku e non solo. I bianconeri hanno il cuore più caldo, non credo per vincere lo Scudetto ma ci sono sei squadre in pochi punti. Vedo un pizzico di ottimismo in più».