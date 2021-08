De Grandis: «Juventus favorita, ma Inter è squadra anche senza Lukaku»

Stefano De Grandis, giornalista e opinionista di “Sky Sport”, ha analizzato la situazione in casa Inter e la lotta per lo scudetto con la Juventus.

LOTTA SCUDETTO – Stefano De Grandis ha commentato con ottimismo la situazione dell’Inter, anche in vista della corsa per lo scudetto. Queste le parole del giornalista e opinionista di “Sky Sport” sui nerazzurri e sulla lotta con la Juventus: «L’Inter è una squadra. Non ha più il suo uomo simbolo Romelu Lukaku, ma resta comunque una valida candidata per lo scudetto. La Juventus forse è favorita per la vittoria finale, ma i nerazzurri non sono da meno».