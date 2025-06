De Grandis: «Italia? Quelli dell’Inter evaporati! Acerbi e Spalletti…»

De Grandis parla della Nazionale di Spalletti, dopo la disfatta in Norvegia. Tira in ballo anche i giocatori dell’Inter e le loro fatiche.

IL CALO DELL’INTER HA INCISO SULLA DEBACLE DELLA NAZIONALE – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, si esprime sulla crisi della Nazionale, che domani è obbligata al successo contro la Moldova. Le sue parole facendo un parallelismo con quanto successo in casa nerazzurra: «In questo momento la nazionale è una squadra di medio-livello. La squadra portante della nazionale è l’Inter, nella Nations League ha fatto bene l’Italia perché si appoggiava all’intelaiatura Inter. Bastoni ha giocato bene, Dimarco era in forma, Frattesi entrava e faceva gol, Barella era forte. Questi giocatori sono evaporati assieme all’Inter in questo finale di stagione e quindi hanno tolto qualcosa alla Nazionale. Non è solo colpa di Spalletti. Che ha colpe sulle convocazioni, non so se ci sia stato uno screzio con Gianluca Mancini, è assurda la sua mancata convocazione. Ma c’è anche un problema di giocatori: nessuno salta l’uomo».

POCO EMPATICO – Poi De Grandis è ritornato sul caso Acerbi: «Da lontano secondo me il CT può aver utilizzato il termine “vecchietto” in maniera maldestra, ma lui voleva far intendere che bisognava iniziare un percorso con ragazzi più giovani. Io fossi stato in Acerbi non me la sarei presa. Ma Spalletti ha sbagliato dopo il post di Acerbi, doveva glissare e poi anche la battuta su Mancini e il telefono rubato. Lui deve farsi scivolare anche le cose addosso. In passato ci sono stati allenatori più empatici capaci di creare gruppo».