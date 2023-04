De Grandis: «Inzaghi rischia anche adesso. Tutti ci aspettavamo…»

Stefano De Grandis ha parlato di Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter ieri a San Siro contro la Fiorentina.

INZAGHI – Queste le parole di Stefano De Grandis su Sky Sport 24 su Simone Inzaghi dopo la sconfitta dell’Inter ieri a San Siro contro la Fiorentina. «È strano che venga messo in discussione un allenatore che ha vinto la Supercoppa, che è in semifinale di Coppa Italia e che è ai quarti di Champions League. Però la verità è che il campionato è molto deludente e quindi se è molto probabile che Inzaghi non sarà l’allenatore dell’Inter il prossimo anno, a meno di clamorosi exploit, il fatto è che sta rischiando anche adesso. Tu dici: ma come è possibile? È nei quarti di Champions League, però attenzione: Nagelsmann anche nei quarti di Champions League è stato mandato via dal Bayern. Potter è nei quarti con il Chelsea e si dice che il Chelsea adesso voglia Nagelsmann. Quindi ovviamente rispettiamo il lavoro di Inzaghi, ma c’è molta discussione riguardo alla sua stagione, che è una stagione evidentemente in chiaroscuro, contrastante perché in Serie A non è tanto le dieci sconfitte, che comunque vanno pesate, è quanto vale l’Inter. Tutti ci aspettavamo che facesse un campionato diverso o che comunque arrivasse comodamente in Champions League. Se riguardiamo la classifica ci accorgiamo che adesso l’Inter è in difficoltà perché addirittura sta rientrando la Juve, l’Atalanta è rientrata, la Roma, se vince stasera, contro la Sampdoria aggancia l’Inter».