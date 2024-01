De Grandis consiglia Inzaghi: «Inter ampia ma cambi da limitare!»

Stefano De Grandis, a pochissimo da Napoli-Inter di Supercoppa Italiana, esprime alcune considerazioni sulle scelte a disposizione di Simone Inzaghi.

TURNAZIONE – Ci si chiede quale sarà la formazione titolare dell’Inter nella finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Stefano De Grandis, analizzando su Sky Sport 24 le ultime scelte di Simone Inzaghi, dichiara: «La turnazione di Inzaghi in questo momento è leggera e secondo me sceglie sempre quella migliore. Infatti qualche battuta d’arresto c’è stata quando sono stati cambiati cinque o sei giocatori. Se ne cambi tre per volta non cambi la fisionomia della squadra. Devo dire che al mercato l’Inter è stata forte perché ha preso Pavard, che quando gioca fa bene, ha Darmian che può permettergli di alternarlo con Dumfries e ha Frattesi, che quando entra fa gol. Anche se sta giocando poco. Forse manca un’alternativa davanti all’altezza dei primi due, che sono veramente forti. L’Inter ha veramente due squadre, l’importante è non cambiarli tutti insieme. Se ne cambi due per volta non te ne accorgi».