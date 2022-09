De Grandis: «Inzaghi, Gosens non piace. Lukaku può aiutare difesa Inter»

Questo momento di pausa dei campionati per la sosta Nazionali è utile per poter proporre alcune analisi sul momento di forma delle squadre. È il caso del giornalista di Sky Sport Stefano De Grandis, che ha commentato la situazione in casa Inter. Focalizzandosi soprattutto su Romelu Lukaku e Robin Gosens.

ATTACCO – Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato così dell’attacco dell’Inter, iniziando da Romelu Lukaku: «Ti può permettere di giocare anche con la difesa un po’ più bassa. Skriniar e Bastoni non stanno giocando benissimo, de Vrij ha perso il posto da titolare in favore di Acerbi. Con le sue accelerazioni è più facile anche per la difesa, che potrebbe avere meno problemi. Lautaro Martinez invece È diventato un po’ più cattivo. Appena gli arriva una palla cerca il gol, lo vuole e spesso e volentieri lo trova. Gioca meno di altri per la squadra, ma porta i gol. Ora che si è fermato lui, l’Inter stessa ne soffre».

RISERVA DELLE RISERVE – De Grandis ha poi concentrato i suoi discorsi sulla difesa e sulle fasce dell’Inter: «La prima cosa da mettere a posto è la difesa. Va aggiustata. Si vede che a Inzaghi non piace Gosens, a volte entrano tutti tranne lui. Lui però ha una fisicità che gli permette anche di fare parecchi gol. Va sfruttato. O provi a recuperarlo, o dovevi convincerlo ad andare via. Non può fare la riserva della riserva della riserva».