De Grandis: «Inzaghi fedele nell’11 titolare. Scudetto? Ho una sensazione»

Stefano De Grandis, in collegamento per Sky Sport, ha parlato dell’undici dell’Inter che schiererà Inzaghi contro la Juventus e della lotta Scudetto tra le due milanesi

L’ANTI JUVENTUS − Il pensiero di De Grandis sull’undici di Inzaghi: «Formazione che mi piace quella dell’Inter con Dzeko e Lautaro Martinez titolari. Nell’Inter la formazione è sempre quella. Ogni tanto gioca Correa o Darmian. Inzaghi è fedele nella formazione. Questa che affronterà penso sia la migliore possibile».

SCUDETTO − Così De Grandis sulla lotta per il titolo: «Scudetto? Per me l’Inter a prescindere dal risultato di Coppa Italia può vincere anche le altre due di campionato. Però credo che la vittoria di Verona sia stato lo step decisivo. Difficile che il Milan possa perdere tre punti. Anche se pareggia con l’Atalanta può festeggiare a Sassuolo. L’Inter però è in grado di vincere tutte le partite».