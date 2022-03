De Grandis: «Inzaghi ci proverà! Sanchez dal 1′? Suggerisce una cosa»

L’Inter stasera affronta il Liverpool in un Alfield caldissimo (vedi articolo), nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Inzaghi potrebbe stupire tutti schierando Sanchez dal 1′. Secondo Stefano De Grandis, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, la scelta del cileno sottintende una strategia

AMBIZIONI – L’Inter stasera affronta il Liverpool ad Anfield dove per conquistare i quarti di finale è chiamata a una vera e propria impresa. Secondo Stefano De Grandis, qualora dovesse giocare Alexis Sanchez dal 1′, potrebbe significare solo una cosa: «Sanchez dal 1′ al posto di Dzeko? Suggerisce una formula più temibile in contropiede, cioè lasciar fare la partita al Liverpool e attaccare con la velocità di Sanchez che all’Udinese faceva tanti gol a campo aperto. Lasciare fuori uno che viene da una doppietta non è una scelta comoda. Risparmio di energie in vista del campionato? Non penso, altrimenti avrebbe dovuto farlo riposare in altri momenti. Conoscendo Inzaghi proverà a giocarsela in tutti i modi, è ambizioso e ci crede. Non mette una formazione alternativa quindi penso sarà la miglior formazione possibile».

MIRACOLO – De Grandis preferisce non volare altissimo, convinto che l’Inter più che un’impresa deve fare un miracolo: «Se serve un miracolo? Sì, nel senso che nel calcio può succedere di tutto. Per esempio chi si aspettava che la Roma battesse il Barcellona 3-0 nel 2018? Eppure lo ha fatto. Però in questo caso la situazione è diversa perché il Liverpool in casa non perde da un anno, la vedo dura anche se le partite si costruiscono strada facendo. Se la tieni in equilibrio e poi magari al 60′ fai un gol inizia un’altra partita».