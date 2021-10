De Grandis: «Inzaghi abitudinario nei cambi. Perisic non doveva uscire»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ha dato un giudizio a Inzaghi dopo Inter-Juventus. Secondo il giornalista, Perisic non doveva uscire

CAMBI − Il pensiero di De Grandis sulla gestione delle sostituzioni del tecnico dell’Inter: «Simone Inzaghi abitudinario nei cambi, lui fa sempre gli stessi, toglie quelli ammoniti o quelli che possono essere rimpiazzati. Non va bene perché ok che pareggi la partita a pericolo zero contro la Juventus. Io gli imputo non il pareggio ma la gestione dei cambi. Devi dire a Ivan Perisic di non prendere il secondo giallo ma non farlo uscire, perché era il migliore. Inzaghi è uno dei più bravi a preparare la gara, ma non mi convince sui cambi non riesce ad incidere».