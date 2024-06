De Grandis invoca: «Italia, torniamo al 3-5-2 dell’Inter! Ne recuperi due»

De Grandis invoca lo schema di gioco dell’Inter per la Nazionale di Luciano Spalletti, che tra due giorni giocherà contro la Croazia.

CONSIGLIO – Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, si concentra sulla Nazionale e consiglia Luciano Spalletti: «Abbiamo detto che l’Italia ha poca qualità e allora un CT non può insegnare il suo sistema di gioco. Devi prendere i giocatori dell’Inter, ne hai tanti, e tornare allo schema Inter perché recuperi Bastoni braccetto di sinistra, capace di fare cambi di gioco, recuperi Dimarco che diventa un’ala alta e giochi con un 3-5-2. In questo momento lo schema più semplice, avendo tanti giocatori dell’Inter. Nella difesa a tre perderesti Calafiori. In aggiunta aiuti Scamacca, mettendo una seconda punta come Raspadori oppure giochi con Scamacca e Retegui. Non puoi giocare in accompagno con Frattesi e Pellegrini, perché uno è un incursore e l’altro una mezzala».