De Grandis: «Inter-Zalewski? Scelta di umiltà, spiego il perché»

L’Inter ha trovato in Nicola Zalewski un acquisto low cost ma sicuramente azzeccato per il canovaccio tattico di Simone Inzaghi.

PERSONALITA‘ – Nicola Zalewski è stato il rinforzo che la società ha messo a disposizione di Simone Inzaghi. A Sky Sport ne ha parlato Stefano de Grandis: «L’assist di Zalewski è dovuto alla prudenza del calciatore. Arriva il cross, è difficile fare gol. Se la prendi di testa la puoi dare anche troppo forte. Se l’ammortizzi di petto è più facile prendere il pallone. È stata una scelta intelligente. Non presuntuosa. Quasi di umiltà. Io l’operazione Zalewski la vedo così. Lui si toglie dalle pressioni incredibili che aveva negli ultimi tempi. Voleva rimanere alla Roma dove è cresciuto calcisticamente. Nello stesso tempo soffriva il pubblico. È andato nella squadra campione d’Italia. È stato subito messo in campo da Inzaghi. Si vede che era entusiasta. Prima del gol si vede che vuole la palla, alza la mano e se la chiama. Significa che hai personalità».

Zalewski-Inter, scelta intelligente anche da parte della società

DUTTILE – Nicola Zalewski ha esordito nel migliore dei modi. È stato decisivo in una partita molto sentita e complicata. Il suo assist, come definito dal giornalista de Grandis, è stato intelligente in un momento della partita dove non sempre si è lucidi. Come sottolineato dalla società è un bravissimo ragazzo ma soprattutto intelligente. Da esubero alla Roma, a potenziale arma segreta nelle mani di Simone Inzaghi. È abile a ricoprire più ruoli come esterno di sinistra e destra ma anche braccetto di sinsitra in una difesa a tre. Una sorta di Jolly. Più duttile e spendibile in campo dal tecnico piacentino rispetto a Buchanan. Purtroppo nel prossimo match valido per il recupero della 14 giornata di campionato non potrà essere impiegato come previsto dal regolamento. Il polacco da qui fino alla fine della stagione, sarà molto utile alla causa nerazzurra.