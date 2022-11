De Grandis: «Inter vulnerabile, due i motivi! Inzaghi? Noto una cosa»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter in campo questa sera a San Siro contro il Bologna

VULNERABILE – Queste le parole di De Grandis: «L’Inter ha perso 4 volte in trasferta, più una nel derby, Se ti manca la personalità, la capacità di coprire la difesa, in trasferta sei più vulnerabile. Lotta Champions? In generale se dovessi guardare la qualità del gioco la Lazio mi piace, ma io tengo in considerazione i nerazzurri e la Juventus più di altre. Inzaghi? A volte io quello che noto che c’è sempre alla fine del discorso quelli che sono stati i traguardi ottenuti in precedenza. Ma se stiamo parlando della stagione attuale parla di questa. È una cosa che mi piace poco».