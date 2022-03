De Grandis: «Inter, per vincere devi recuperare lo splendore di 3 giocatori!»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del momento dell’Inter. Per il giornalista, al momento, tre protagonisti nerazzurri sono giù fisicamente

FLESSIONE FISICA − L’analisi di De Grandis sul momento dell’Inter: «Nicolò Barella non credo che sia mentalmente a terra. Ma fisicamente non è quello dell’anno scorso. La flessione dell’Inter è dal punto di vista fisico, i giocatori migliori si sono afflosciati come Marcelo Brozovic o lo stesso de Stefan Vrij. L’Inter se vuole ritrovare la vittoria deve recuperare lo splendore dei suoi protagonisti».