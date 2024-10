De Grandis: «Inter a velocità ridotta, è normale! Due non al top»

De Grandis sottolinea il momento dell’Inter, che al momento non ha ancora ingranato la marcia al 100%. Le sue parole anche su Calhanoglu e Acerbi.

VELOCITÀ RIDOTTA – Stefano De Grandis a Sky Sport 24 sul rendimento dei nerazzurri: «Per ritardo di condizione. Calhanoglu ad esempio quest’anno non è stato il regista fantastico che lo è stato l’anno scorso, manca Barella per infortunio e in attacco segna Thuram e non Lautaro Martinez, segna Lautaro e non Thuram. Ma è un momento. Credo che l’Inter insieme a Napoli e Juventus sarà in lotta per vincere. Sono le tre squadre che mi convincono di più. Tatticamente non è cambiato nulla nei nerazzurri, anzi Darmian si alterna un po’. Non è nelle migliori condizioni Acerbi, mentre de Vrij sbaglia poco. L’Inter è una squadra completa, non sempre si può correre a 100 all’ora e per adesso sta andando un po’ a velocità ridotta».