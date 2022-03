De Grandis: «Inter, Vecino buona idea. Occhio al duello con un granata»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport, ha commentato la probabile scelta di Inzaghi di affidarsi a Vecino per sopperire all’assenza di Brozovic (vedi articolo). Per il giornalista, occhio ad un duello di centrocampo in Torino-Inter

MOSSA − «Vedendo che Simone Inzaghi non schiera mai Matias Vecino, pensavo che la scelta potesse ricadere su Arturo Vidal. Ma Vecino è una buona idea perché ha ottimo fisico e può fare da schermo davanti la difesa. Anche il Torino ha una grande fisicità, si può vedere il duello Tommaso Pobega-Vecino. Inoltre, il rientrante Sasha Lukic, Pobega e Rolando Mandragora può essere un centrocampo che può tenere l’Inter».