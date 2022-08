De Grandis: «Inter, una potenziale pecca! Mi piace Asllani, ha personalità»

Inzaghi ha dichiarato chiuso il mercato in uscita dell’Inter, blindando di fatto Skriniar. Secondo De Grandis – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, il tecnico nerazzurro ha detto anche un’altra cosa importante in ottica Gosens

Simone Inzaghi chiude il mercato in uscita dell’Inter (vedi articolo). Stefano De Grandis pone l’attenzione su un’altra dichiarazione del tecnico: «Inzaghi ha detto una cosa bella e importante per i tifosi dell’Inter sul mercato in uscita perché nell’uno contro uno Skriniar è irrinunciabile. Inzaghi ha detto anche un’altra cosa importante, ovvero ‘abbiamo perso Perisic‘. Il croato è stato negli ultimi due anni sempre il migliore dell’Inter, quindi Gosens deve fare il salto di qualità perché se non lo fa allora c’è una pecca nell’Inter rispetto alla scorsa stagione. Avevi un treno sulla sinistra, bisogna vedere se Gosens torna il treno visto all’Atalanta».

RUOLO IMPORTANTE – De Grandis prosegue parlando dell’importanza del vice Marcelo Brozovic: «Mi piace che mancando Brozovic c’è questo giovane, Asllani, che è bravo, ha personalità e si impone tenendo le linee del centrocampo. Quando è mancato Brozovic l’anno scorso l’Inter ha perso i punti decisivi per lo scudetto, quindi la presenza di uno che possa giocare nella sua stessa posizione diventa imprescindibile».