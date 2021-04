L’Inter mercoledì alle ore 18.45 tornerà in campo contro il Sassuolo, nel recupero della ventottesima giornata di Serie A. Il giornalista Stefano De Grandis, ospite di Sky Sport 24, parla di come i nerazzurri arriveranno all’appuntamento.

IN FUGA – Per Stefano De Grandis è iniziata la discesa verso il traguardo: «La verità è che l’Inter è talmente solida che, per esempio, nella partita di ieri col Bologna non ha giocato bene. Però si difende bene: ha una difesa che funziona e alla fine prima o poi il gol lo trovi. Assomiglia alla prima Juventus di Massimiliano Allegri: è una squadra solida, che non cerca l’estetica ma la solidità. Difende bene e ha due attaccanti che, in un modo o nell’altro, la mettono dentro. Mercoledì il recupero col Sassuolo? La cosa importante è che è già a +8, se vince va a +11 ed è difficile pensare che possa perdere dodici punti col Milan che è in difficoltà, come la Juventus. L’Inter è già praticamente in Champions League».