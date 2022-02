De Grandis: «Inter, un problemino c’è! E poi c’è il tallone d’Achille di Inzaghi»

De Grandis analizza il momento no dell’Inter trovando un paio di aspetti negativi. Il giornalista, ospite a “La Casa dello Sport” su Sky Sport 24, se la prende con lo stato di forma di alcuni titolarissimi e con Inzaghi per i cambi

DOPPIO PROBLEMA – L’osservazione di Stefano De Grandis sul periodo negativo nerazzurro si sviluppa in due direzioni: «Un problemino c’è. Nel senso che c’è una condizione scaduta di molti titolari. Da Marcelo Brozovic a Edin Dzeko, passando per Stefan de Vrij. Troppi giocatori-cardine dell’Inter sono fuori condizione. Ed è strano che l’Inter la cosa migliore l’abbia fatta nel Derby di Milano, dominandolo. E da quella partita persa ha perso delle certezze. Il tallone d’Achille di Simone Inzaghi è nei cambi. Rimango sempre sorpreso dai cambi che fa l’Inter! Non mi sembra ci sia una grandissima lucidità nel farli…». Questo il pensiero di De Grandis, che appare molto centrato in questa fase della stagione nerazzurra.