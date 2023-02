De Grandis: «Inter troppo discontinua. Dumfries non deve giocare titolare!»

Il giornalista Stefano De Grandis ha analizzato la sconfitta subita ieri dall’Inter per mano del Bologna, ai microfoni di Sky Sport (vedi articolo). Le sue parole hanno riguardato le maggiori criticità della squadra di Simone Inzaghi, ma anche la prestazione e il momento di Denzel Dumfries. La sua opinione a “Il Calcio è Servito”.

MANCANZA DI CONTINUITÀ − Stefano De Grandis sul momento dei nerazzurri: «Il turnover non dico che sia una parolaccia ma non può essere utilizzato preventivamente. Quando vedi che un giocatore è stanco allora lo cambi, ma non lo cambi prima sennò si stanca. Ieri l’Inter ne ha cambiati cinque e ha perso contro il Bologna. Non è per nulla un attacco a Simone Inzaghi, perché Milan Skriniar e Federico Dimarco non stavano bene. Però mette in evidenza che quando cambi cinque elementi della squadra fai fatica. Denzel Dumfries ad esempio in questo momento non è in condizione. Non deve giocare titolare, Matteo Darmian gioca meglio di lui. L’inter non è una squadra che sta andando male, è una squadra forte. Lo dimostrano Supercoppa Italiana, Coppa Italia, i derby contro il Milan, la vittoria con il Napoli. Ma è una squadra discontinua che quando trova difficoltà non riesce a superarle. Non raddrizza la partita Inzaghi dalla partita, mi aspettavo di più dai leader. Marcelo Brozovic deve ritrovare condizione. Ha dei limiti in questo senso, allora devi metterla in maggiore condizione perché è instabile».