De Grandis: Â«Inter in testa, piccolo scossone. Conte vince su InzaghiÂ»

De Grandis: «Inter in testa, piccolo scossone. Conte vince su Inzaghi»

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis

De Grandis ha analizzato i temi dati dal weekend di campionato, e soprattutto da Inter-Lazio. Il giornalista, nel corso dell’ultima edizione di Sky Sport 24, valuta il sorpasso dei nerazzurri sul Milan e le scelte azzeccate di Conte nei confronti di Inzaghi (vedi articolo).

VITTORIA DI CARATTERE – Per Stefano De Grandis in Serie A comincia a cambiare qualcosa: «C’è stato il sorpasso, un piccolo scossone in testa alla classifica. Per la prima volta l’Inter è un punto sopra al Milan, con la Roma che torna terza forza del campionato e la Juventus che ha perso a Napoli. L’Inter ha vinto una partita non così semplice contro la Lazio, che ha avuto il merito di giocare una buona partita ma il demerito di fare la partita, quindi giocare la partita nel modo più speculativo possibile. La prima volta che si è affacciata l’Inter è avvenuta l’occasione del calcio di rigore. Poi, dopo il 2-1, la Lazio si è fatta prendere in contropiede e anche questo è un errore. Francesco Acerbi, da terzo di sinistra, ha giocato altissimo: persa palla Ciro Immobile sul 3-1 era troppo alto. Lukaku, più veloce e potente di Marco Parolo, l’ha superato e servito l’assist per Lautaro Martinez. Grande Lukaku che fa due gol e un assist, ottimo Antonio Conte che vince la partita su Simone Inzaghi».