De Grandis: «Inter superiore nel gioco ma teme ancora la Juventus!»

Al termine della quattordicesima giornata di Serie A è inevitabile ancora una volta un parallelismo fra Inter e Juventus, rispettivamente prima e seconda in classifca. Lo fa Stefano De Grandis, ospite nello studio di Sky Sport 24.

DUELLO – Inter e Juventus, reduci da due vittorie nell’ultima giornata di campionato, continuano col botta e risposta. Stefano De Grandis, pur ammettendo la superiorità nerazzurra, dichiara: «Tutto fa pensare che queste due squadre se la giocheranno e che l’unica avversaria dell’Inter sia la Juventus. In questo momento con strategie completamente diverse stanno facendo il pieno, stanno andando forte. L’Inter è una squadra super spettacolare. Lo dimostra il modo in cui ha messo sotto il Napoli e come ha ripreso tre gol sotto in Champions League. La Juventus ha la migliore difesa? No, perché l’Inter oltre a fare gol ha anche la migliore fase difensiva. Continuo a pensare che i nerazzurri abbiano ancora qualcosa in più dal punto di vista del gioco. I bianconeri vincono a fatica contro Verona e Monza all’ultimo minuto. Mentre l’Inter riesce a fare tanti gol e ad essere spettacolare. Nonostante questo, e si è visto nello scontro diretto, i nerazzurri rispettano e temono la Juventus. Quindi per rimanere davanti sono costretti a fare quel tipo di partita a casa del Napoli».