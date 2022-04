De Grandis: «Inter, strada agevole se superi scoglio Roma! Col Bologna…»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha analizzato le prossime due gare dell’Inter contro Roma e Bologna. Strada spianata, a detta sua, in caso di risultato contro i giallorossi

IMPEGNI − De Grandis analizza le prossime due gare dei nerazzurri: «Se l’Inter supera questo scoglio ha poi un calendario agevole. Se le vince tutte vince lo scudetto senza preoccuparsi delle altre, Milan e Napoli. Bologna? Gioca con una leggerezza che prima non aveva ed è molto motivata dopo la vicenda di Mihajlovic. Però non significa che l’Inter non sia favorita. Inter-Roma? La squadra di Inzaghi di qualche mese fa è tornata dopo la vittoria sporca contro la Juventus. Siamo tornati al livello di entusiasmo precedente e questo derby di Coppa Italia è un’ulteriore carica di autostima».