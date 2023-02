De Grandis: «Inter sta facendo bene ora. De Vrij è un difensore forte»

In difesa contro il Bologna si potrebbe rivedere tra gli undici titolari Stefan de Vrij. Stefano De Grandis ha commentato dagli studi di Sky Sport la stagione del difensore e la partita dell’Inter di questa domenica.

ERRORI – Stefano De Grandis ha parlato dell’impegno di domenica mattina dell’Inter. Il Bologna sarà l’avversaria, il giornalista ha detto questo su Sky Sport: «L’Inter sta facendo bene, dopo un avvio di anno incerto ora costeggia l’Europa. La squadra di Thiago Motta non fa barricate, ti permette di giocare a calcio quindi mi aspetto una partita da tanti gol. Il Bologna non è un avversario debole, ma senza Arnautovic fa un po’ meno male in attacco. Lukaku poi è tornato a segnare, questo è il momento per lui per rispolverare la sua forma. L’anno scorso sbagliò tanto de Vrij, se avesse protetto la rimessa laterale di Perisic l’errore di Radu non ci sarebbe stato. Ti cito il difensore perché Inzaghi potrebbe metterlo titolare. L’olandese da quel momento non sta vivendo un buon periodo, è calato ma ora sta tornando ai suoi livelli. Secondo me de Vrij è un difensore forte, ma è evidente che sia uscito dai titolari».