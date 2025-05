De Grandis: «Inter spaventata con la Lazio. Perso autorevolezza»

L’Inter si lascia sfuggire la grande chance del sorpasso sul Napoli, fermato dal Parma, pareggiando contro la Lazio. Stefano De Grandis racconta le sue sensazioni sulla sfida di San Siro.

PERCEZIONE – Stefano De Grandis, ospite nel salotto di Sky Sport al termine di Inter-Lazio, spiega: «A me è sembrato un discorso di ansia e non di stanchezza. L’Inter ha giocato bene nel primo tempo. Mentre nel secondo tempo, quando era in vantaggio, si è avuta l’impressione che fosse più facile che segnasse la Lazio che il Napoli a Parma. La sensazione che avevamo è che la Lazio potesse giocare e che l’Inter avesse un po’ paura. Non era la squadra autoritaria che abbiamo visto per grandi parti del campionato. A me è sembrata soffrire una preoccupazione. Pedro? Io non credo che nessun giocatore sia d’accordo ad entrare dopo, ma lui fa la differenze nell’ultima mezz’ora sempre. Questo anche per questione fisiche. Se parte dall’inizio fa meno la differenza». Questa, poi, l’opinione di De Grandis sull’autore della doppietta che ha permesso alla Lazio di rimontare due volte l’Inter a San Siro.