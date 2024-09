De Grandis: «Inter al di sopra di ogni sospetto! Bene per l’Italia»

L’Inter ha dato tre giocatori all’Italia per questa sosta per le nazionali. De Grandis, intervenuto a Sky Sport 24, parla di come dagli insegnamenti di Inzaghi ci possa essere qualcosa anche per Spalletti.

DAL NERAZZURRO ALL’AZZURRO – L’Italia (forse, ma si capirà qualcosa di più con la conferenza stampa di Luciano Spalletti nel pomeriggio) passerà alla difesa a tre per la partita contro la Francia, domani alle ore 20.45 al Parc des Princes di Parigi per la prima giornata di UEFA Nations League. Un qualcosa che aiuterà i difensori dell’Inter, a cominciare dal recuperato Alessandro Bastoni, che giocheranno con lo stesso modulo usato ormai dal 2019-2020 quando c’era Antonio Conte. Su questo insiste Stefano De Grandis, per la possibilità di un qualcosa di consolidato.

Italia da quattro a tre anche per l’Inter: De Grandis approva

IL CAMBIO – De Grandis è convinto che per il gruppo dell’Inter sia un vantaggio il possibile cambio dell’Italia: «Conosceva già la difesa a tre. Fa parte proprio della scuola di pensiero di Simone Inzaghi: una difesa che funziona e funziona bene. Alessandro Bastoni da terzo è una garanzia, poi che giochi Stefan de Vrij o Yann Bisseck è una squadra forte e fisica. Ha due centrali che funzionano, l’Inter è una squadra la di sopra di ogni sospetto. Ha fatto pochi cambi, non ha neanche bisogno di essere testata: è una squadra che funziona per default. Si è tolta anche la scimmia dello scudetto da vincere, perché Inzaghi aveva perso col Milan. Adesso ha autostima, consapevolezza e automatismi di gioco».