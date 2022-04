De Grandis: «Inter, Skriniar non lo salti mai! Brozovic? Il migliore un altro»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ha parlato della gara tra Juventus e Inter elogiando lo slovacco Skriniar. Poi fa una considerazione su Marcelo Brozovic

PROTAGONISTI − Una postilla di De Grandis su Bennacer e sul Derby d’Italia: «Bennacer ha preso il posto di Brozovic del girone d’andata: è diventato il miglior regista della Serie A. Juventus-Inter? Ciò che ha tolto al Derby di Milano lo ha restituito adesso. Il migliore è stato Milan Skriniar. Lo slovacco è diventato insuperabile, non lo salti mai. Dybala e Vlahovic sono riusciti solamente a tirare una volta e in maniera smorzata. Hakan Calhanoglu si è andato a prendere il rigore, con la Nazionale lo ha sbagliato Yilmaz. Quando lo sbagli e vai a riprenderlo per calciare è difficile. Può essere una vittoria importante per riaccendere l’Inter».