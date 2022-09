De Grandis: «Inter, Skriniar non meglio di de Vrij! Handanovic non ti salva»

L’Inter stasera affronta il Bayern Monaco nella prima giornata del Girone C di Champions League (QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi). Stefano De Grandis analizza i possibili cambi di formazione, compresa la probabile chance dal 1′ per Onana (vedi articolo) puntualizzando su Skriniar e Handanovic

STERZATA – L’Inter proverà l’impresa contro un Bayern Monaco che si presenta a San Siro con numeri assurdi (vedi articolo). Stefano De Grandis analizza le possibili scelte di Simone Inzaghi: «Il discorso generale è che si vede che Inzaghi prova a sterzare rispetto ad una stagione che non sta andando come previsto. L’Inter è sicuramente forte ma ci sono dei cali oltre a giocatori che non stanno rendendo secondo le aspettative. Uno di questi è Skriniar, ora l’indiziato numero in difesa uno è de Vrij ma Skriniar non sta giocando meglio di lui: semplicemente viene da una stagione molto buona e quindi si tende a puntare su di lui».

RIFLESSIONE – L’Inter potrebbe scendere in campo senza Samir Handanovic dal 1′. Secondo De Grandis, le riflessioni di Inzaghi sono giustificate: «Non si può pensare che sia una turnazione dei portieri contro il Bayern Monaco, nella sfida più difficile del girone. In una partita così provi a mettere una difesa che funziona. Handanovic magari non sta facendo papere ma non ti ha mai salvato, prende sempre gol. Non ti fa fare dei punti e Inzaghi ci pensa. Anche il recupero di Gosens, finora mai utilizzato, oggi contro i tedeschi Inzaghi prova a rilanciarlo».