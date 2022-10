De Grandis: «Inter si sta riassestando, ma difesa ha sofferto. Motivo»

Stefano De Grandis ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi che sta uscendo da un momento non facile che ha vissuto in questa stagione.

DIFESA – Queste le parole su Sky Sport 24 da parte di Stefano De Grandis sull’Inter. «Undici gol subiti? Sì, è vero e ne ha presi tre anche a Barcellona, nonostante sia l’Inter migliorata. Quindi è vero che la difesa non ha funzionato benissimo, ma non hanno funzionato benissimo neanche individualmente perché Skriniar non è sembrato per nulla simile al giocatore della passata stagione che è stato richiestissimo al mercato. Però l’Inter funziona meglio e quando funzioni meglio come squadra inevitabilmente ne giovano anche i singoli reparti. Qualcosa è cambiato, c’è Onana in porta che ha un’esuberanza, un entusiasmo che forse Handanovic ultimamente ha un pochino perso per degli attacchi, delle critiche anche troppo severe per certi versi. Acerbi ha sicuramente dato un buon cambio a de Vrij. E l’Inter si sta riassestando, però è vero che quest’anno la difesa è stato un po’ il reparto che ha sofferto in più. Probabilmente anche perché non aiutata da una squadra che non ha un vero incontrista in mezzo al campo».