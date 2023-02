De Grandis: «Inter, se sbagli come con Udinese il Porto ti purga! Lukaku…»

L’Inter che affronterà mercoledì il Porto in Champions League ha un grande dubbio in attacco dove l’unico certo del posto è Lautaro Martinez. Secondo Stefano De Grandis, Inzaghi sceglierà di puntare sulla coppia che finora gli ha dato più certezze. Poi avverte i nerazzurri su una caratteristica dei portoghesi. Di seguito le sue parole a Sky Sport

DUBBI E AVVERTIMENTI – L’Inter di Simone Inzaghi mercoledì a San Siro affronterà il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Secondo Stefano De Grandis, il dubbio in attacco non è poi così marcato per il tecnico interista: «Io non ho dubbi: la coppia di Inzaghi è Lautaro Martinez-Dzeko. È vero che Lukaku non è una carta che puoi spendere facilmente a partita in corso mentre Lautaro sì ma penso che giocherà Dzeko. Attenzione perché il Porto non è una squadra che fa palleggio ma è una squadra pratica e se sbagli riparte, come fa l’Inter. Se fai lo stesso errore fatto con l’Udinese, il Porto ti purga».