De Grandis: «Inter, scudetto perso per 2 partite storte! Milan più costante»

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A, con l’Inter che ospita la Sampdoria ed il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo

DIFFICOLTA’- Queste le parole di De Grandis: «Nella stagione il Milan è stato più costante, ha reagito in maniera più altalenante alle difficoltà. Io non so se i rossoneri siano più forti dell’Inter in senso assoluto, io propenderei per il no. La verità è che alla fine i nerazzurro hanno avuto qualche calo, il Milan no, ed ha fatto la differenza. L’Inter lo perde per due partite andate male, quella di Bologna farà storia. I nerazzurri vincono due coppe quest’anno, i tifosi fanno bene a sperare fino alla fine e salutare i ragazzi fino alla fine».