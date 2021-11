De Grandis: «Inter, scossone al campionato. Cambi? Occorre più studio»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene che con la vittoria di ieri l’Inter abbia dato un grande scossone al campionato. Una battuta sui cambi

SCUDETTO E CAMBI − Così De Grandis sulla vittoria di ieri: «Giornata migliore Simone Inzaghi non poteva aspettarsi. Legittimamente l’Inter è in corsa per lo scudetto deve recuperare solo 4 punti, nerazzurri in crescita e Napoli in calo. Quindi, uno scossone al campionato c’è stato, eccome. Per sfortuna di Inzaghi, l’Inter non si può permettere la difesa bassa perché non c’è più l’uragano dello scorso anno. Edin Dzeko si abbassa e ciò permette all’Inter di diventare più bella. Quando sei più speculativo prendi anche più gol. Ma se ci fosse una più attenzione gestione dei cambi, uno studio maggiore, allora l’Inter diventerebbe la candidata principale. Occhio però alle qualità dell’Atalanta con Ilicic e Muriel».