De Grandis: «Inter, una scossa la vittoria a Torino. Ma serve anche altro»

Stefano De Grandis, su Sky Sport 24, è ritornato sulla vittoria dell’Inter contro la Juventus. Oltre alla scossa, secondo il giornalista serve anche altro per recuperare al 100%

SWITCH − De Grandis sulla flessione dei nerazzurri nonché sul match con la Juventus: «L’Inter ha avuto la flessione quando le sue stelle, Brozovic, Barella, de Vrij, Calhanoglu, ovvero la sua spina dorsale, hanno avuto un appannamento. Questo ha ovviamente condizionato l’intera squadra. Non so se la vittoria in casa della Juventus può avere un effetto scossa o switch. Serve entusiasmo ma anche benzina perché va molto più piano rispetto a qualche mese fa».