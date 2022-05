De Grandis: «Inter, Sampdoria strada più semplice. Milan? Stadio aiuterà»

Ultima giornata di campionato in vista per Inter e Milan rispettivamente contro Sampdoria e Sassuolo. Per Stefano De Grandis, di Sky Sport, nerazzurri facilitati ma i rossoneri saranno aiutati dal clima non infuocatissimo dello stadio dei nero-verdi

ULTIMI 90′ − De Grandis si è espresso su Inter-Sampdoria e Sassuolo-Milan: «Ultima giornata? La strada più semplice ce l’ha l’Inter che gioca in casa con la Sampdoria. Sì i blucerchiati hanno vinto con la Fiorentina ma ce ne passa che facciano punti in casa dell’Inter. Il Sassuolo ha vinto invece con le grandi e potrebbe teoricamente battere il Milan. Ma conta la motivazione, quella del Milan è tre volte superiore a quella del Sassuolo. Gioca fuori casa ma non in un’atmosfera infuocata, il Sassuolo non ha quel tipo di stadio incendiato».