De Grandis: «Inter, uno ti garantisce il salto! Juric, farei una scelta»

È alle porte il weekend di Roma-Inter e Stefano De Grandis inquadra il momento delle due squadre. Una previsione per quella di Simone Inzaghi e un consiglio per quella di Ivan Juric.

CONTROFIGURA – Stefano De Grandis, ospite nello studio di Sky Sport 24, dice la sua sull’Inter, dopo la prima parte di stagione: «L’Inter è a pochi punti dal Napoli, seconda in classifica, senza aver avuto Lautaro Martinez fino ad adesso perché c’è stata solo la sua controfigura. Quindi, con Lautaro Martinez dell’anno scorso l’Inter può fare il suo salto di qualità. Qualcosa c’è stato dal punto di vista dell’evoluzione. Lo stesso Hakan Calhanoglu, per quanto fortissimo, si è visto un po’ meno fino ad adesso. L’Inter non è fortissima ma ha avuto i suoi motori più forti ancora un po’ appannati e imballati. Per questo penso che possa sbloccarsi».

Roma-Inter, le impressioni di De Grandis sulle due squadre

SCELTE – Poi De Grandis passa in rassegna la Roma, che in questi giorni sta preparando la sfida contro l’Inter: «Nella Roma c’è un working in progress. Prima Daniele De Rossi, poi Ivan Juric: c’è bisogno di tempo per mettere la squadra in moto. Se contro l’Inter dovesse mancare Dovbyk sarebbe una bella botta perché stava crescendo notevolmente e secondo me è molto forte come centravanti. Si sente, ha un bellissimo tiro dalla distanza, ha fatto gol di testa. Io nella formazione titolare al posto di Dovbyk metterei Shomurodov, che sa fare la prima punta. Fare una scelta diversa significherebbe giocare diversamente. Anche la scelta di mettere Dybala come prima punta potrebbe essere intelligente, però Shomurodov si è sempre fatto apprezzare. Magari più nel finale che non partendo dall’inizio, però è un ragazzo che le sue qualità ce le ha». Queste le considerazioni di De Grandis sulla probabile formazione che Juric potrebbe schierare domenica sera in occasione di Roma-Inter.