De Grandis: «Inter, rotta fluidità del gioco! Sul 2-0 sembrava finita»

L’Inter si fa rimontare il doppio vantaggio dal Bologna, con il match di San Siro che termina 2-2. Stefano De Grandis, dagli studi di Sky Sport, commenta la sfida

MATCH – Queste le considerazioni di De Grandis: «L’Inter sembrava dovesse dominare il campionato. Si rompe la fluidità del gioco che sembrava dovesse ammazzare il campionato. Come l’anno scorso appena perdono lucidità i nerazzurri perdono il filo. Le partite col Sassuolo e quella di oggi rappresentano una sorta di continuità: quando l’Inter perde il bandolo della matassa dalla panchina non entra nessuno a ristabilire la situazione e forse in campo non c’è leadership in campo a mantenere la tranquillità. L’Inter ha vinto 5 derby, ha battuto tutte le grandi ogni volta che l’asticella è alta non sbaglia. Quando sbaglia? Le partite sulla carta più agevoli. Mi sembra quasi che non è stimolata perde la concentrazione. Oggi è una partita strana, sul 2-0 sembrava finita, poi il rigore ha messo in discussione in risultato. Dopo di che arriva l’azione di Zirkzee e l’Inter perde i fili del gioco. E se tu devi recuperare ed esce Thuram, che è un punto nevralgico, toglie qualcosa».