De Grandis: «Inter, ritorno Brozovic importante solo in un caso»

L’Inter domenica affronta la Juventus in un match cruciale per il finale di stagione. I nerazzurri ritrovano Marcelo Brozović in mezzo al campo ma secondo Stefano De Grandis a Sky Sport il suo rientro è fondamentale in un solo caso.

RIENTRO – L’Inter deve assolutamente vincere contro la Juventus perché i nerazzurri devono rimanere agganciati al treno scudetto. Su questo ha parlato Stefano De Grandis che conferma come il ritorno di Marcelo Brozović sia fondamentale ma solo in un caso. «Juventus-Inter è un secondo derby perché si è fermata dopo il primo derby. Con questa partita schock può riprendersi. Può dire tantissimo per le due squadre ma anche per il Milan che potrebbe allungare in caso di pareggio. Se gioca Dybala viene sacrificato Morata. Se giochi con un tridente pesante favorisci le ripartenza dei nerazzurri. Serve tanto equilibrio. Dybala queste partite le ha spesso decise. Allegri sa che per orgoglio Dybala ti può dare qualcosa. Dumfries e Darmian spingono entrambi ma il secondo è più difensivo, ci sta che Inzaghi rifletta. Io però non rinuncerei alla fisicità e le qualità di Dumfries. E poi, l’importante non è il ritorno di Brozovic, è il ritorno del vero Brozovic perché nell’ultima parte era calata».