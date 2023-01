De Grandis: «Inter rilanciata per il campionato! Inzaghi, scelte coraggiose»

La vittoria della Supercoppa Italiana può dare una spinta ulteriore all’Inter nell’ottica di una (difficile) rincorsa in campionato. Ne ha parlato il giornalista Stefano De Grandis, che negli studi di Sky Sport ha fatto il punto sulla gara di ieri sera contro il Milan.

RILANCIO – Secondo Stefano De Grandis, la vittoria dominata di ieri può dare una spinta all’Inter anche in campionato: «Penso che questa sia una partita che ti taglia le gambe se la perdi. Se vinci 0-3 dominando e il tuo allenatore si dimostra un grande, allora diventi una nuova protagonista in campionato. Io sono ancora convinto che il Napoli sia ancora largamente favorito per lo scudetto, ma tra le contendenti metto l’Inter tra le più pericolose. Dzeko è un grande, un centravanti che può giocare ancora a lungo. Si trova bene con Lautaro Martinez».

SCELTE – De Grandis ha poi elogiato il tecnico dell’Inter per le sue scelte: «Inzaghi ha il coraggio delle scelte. Non penso sia uno di quelli che legge bene le partite in corsa, però ha la forza delle scelte. Sulla sinistra ha Dimarco e Gosens, ha cambiato de Vrij con Acerbi e ha preso due scelte difficili ieri come lasciare Dumfries e Lukaku in panchina. Se non sono in condizioni, giustamente lui ha il coraggio di lasciarli in panchina».