De Grandis: «L’Inter può battere il Real Madrid in due modi! Ecco quali»

De Grandis prova ad anticipare un paio di temi tattici di Inter-Real Madrid. Il giornalista di Sky Sport, ospite negli studi di “Pomeriggio Sky Sport 24” sull’emittente stessa, è fiducioso sul possibile risultato nerazzurro

ALLA PORTATA – Il pronostico di Stefano De Grandis su Inter-Real Madrid pende verso i colori nerazzurri: «Secondo me la partita si deciderà in due modi. Nell’uno contro uno, anche perché l’attacco dell’Inter può mettere in difficoltà la difesa del Real Madrid. Che non è la squadra degli ultimi anni, ma giocherà come sempre spensierata. Per questo l’Inter di Simone Inzaghi può attendere e giocare negli spazi lasciati dal Real Madrid. Secondo me – in uno di questi due modi – può anche battere il Real Madrid, stasera». Questo il pensiero di De Grandis in vista del debutto stagionale in Champions League per la squadra nerazzurra.