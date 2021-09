De Grandis: «Inter più squadra del Milan. Non rinuncerei mai a Dzeko»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 edizione A tutto campo, ritiene l’Inter più squadra quadrata del Milan. Il giornalista, elogia anche Edin Dzeko

DIFFERENZE − Questo il confronto nerazzurri e rossoneri secondo De Grandis: «L’Inter non meritava di perdere, è stata sempre nel match, ha creato tanto. Ha subito nella ripresa ma ci sta. Il Milan gioca meglio, ma Inter è più squadra, più quadrata. Non so chi arriverà davanti. Il Milan ha acquisito esperienza, l’Inter ha perso qualcosa ma rimane sempre forte».

DZEKO − Sul bosniaco, così ancora De Grandis: «Non rinuncerei mai a Edin Dzeko. Aiuta la squadra, la fa crescere. In questa partita, credo però giocheranno i due argentini. Dzeko potrebbe entrare nella ripresa se la gara si mettesse male, mi tengo Dzeko per fisicità e capacità di gioco con la squadra. Lautaro Martinez però può giocare prima punta».