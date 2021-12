De Grandis: «L’Inter mi è piaciuta a Madrid. Brozovic stizzito dopo cambio»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ha commentato nuovamente la sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Inter. Il giudizio poi su Brozovic

BERNABEU − Il commento di De Grandis dopo la sfida di martedì: «L’Inter mi è piaciuta contro il Real Madrid. Non ha segnato nel primo tempo ma ha fatto la partita e ci sta che i campioni del Real Madrid abbiano poi fatto la giocata. Simone Inzaghi si è quasi arreso, Marcelo Brozovic è un regista incredibile, non la presa bene e si è stizzito dopo la sostituzione. Per Inzaghi, era quasi inutile pareggiare».