De Grandis: “L’Inter mi piace di più con Sensi. Con la Roma però capisco”

Condividi questo articolo

Stefano De Grandis

Sensi probabilmente partirà dalla panchina in Roma-Inter, dopo essere rimasto a guardare mercoledì contro la Sampdoria. Sul centrocampista si è espresso il giornalista Stefano De Grandis, nel corso di “Sky Saturday Night”.

LE SCELTE – Arturo Vidal potrebbe tornare titolare dopo il turno di stop (parziale) imposto per gli errori col Crotone. Il giornalista Stefano De Grandis valuta la probabile formazione nerazzurra (vedi articolo): «Diciamo che a me piace di più l’Inter con Stefano Sensi. Però posso capire che giocando in casa della Roma, che è una squadra forte, ti riservi la possibilità di mettere Sensi e un po’ di qualità in più nella ripresa. È una squadra equilibrata, Arturo Vidal è stato un po’ il neo di questa stagione e il giocatore richiesto da Antonio Conte. È una bella partita, faccio fatica a capire come potrà finire ma ci divertiremo».