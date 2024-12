De Grandis: «Inter, raggiunta la perfezione! Risolta l’unica pecca»

Dopo la gara vinta contro il Cagliari e prima di assistere alla semifinale di Supercoppa Italiana, Stefano De Grandis analizza il momento dell’Inter.

SAPER CONGELARE – Stefano De Grandis, ospite nello studio di Sky Sport 24, evidenzia la superiorità dell’Inter: «Non si ha la sensazione che la Juventus possa addormentare e gestire la partita come per esempio fa l’Inter. L’Inter se va in vantaggio, ha un centrocampo per cui ti uccide. In casa della Lazio ha sofferto per 35 minuti ma una volta passata in vantaggio ha chiuso e congelato la partita. L’Inter è la squadra migliore. Ha un punto in meno di Atalanta e Napoli ma se vince a Firenze avanza. Ha vinto tutte e cinque le ultime partite, ha segnato diciannove gol e ne ha preso uno che si è fatta da sola».

Inter, solo pregi: l’analisi di De Grandis sul momento dei nerazzurri

NON SBAGLIA MAI – Stefano De Grandis, poi, si sofferma sull’importante risposta arrivata contro l’Atalanta: «Lautaro Martinez era l’unica pecca dell’Inter, adesso è tornato anche lui a segnare. Poco prima ha sbagliato un gol clamoroso, su assist di Hakan Calhanoglu. Però poi dopo l’argentino ha avuto la tenacia ed è riuscito a farlo. Se segna anche Lautaro Martinez in una squadra che non sbaglia mai una partita, che ha il centrocampo più forte d’Europa, un Nicolò Barella che è tornato ad essere un dieci con degli assist meravigliosi, una difesa pazzesca, l’Inter è una squadra perfetta che resta favorita». Questa l’opinione del giornalista a pochi giorni dal match di Supercoppa Italiana.